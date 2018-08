Nintendo Labo Creators Contest scade a breve: affrettati per vincere una Switch speciale!

Lo scorso mese di giugno Nintendo ha dato il via al Labo Creators Contest, uno speciale concorso dedicato a Nintendo Labo con in palio una Switch davvero speciale che sembra fatta di cartone. Se ancora non avete inviato la vostra candidatura, affrettatevi: avete tempo fino al 7 settembre!

I giocatori, inventori provetti o spiriti creativi, possono sottoporre le loro creazioni in tre diverse categorie:

Creazioni : hai un'idea per un Toy-Con originale? Prendi qualche foglio di cartone, avvia il Garage Toy-Con e lasciati guidare dalla creatività!

: hai un'idea per un Toy-Con originale? Prendi qualche foglio di cartone, avvia il Garage Toy-Con e lasciati guidare dalla creatività! Personalizzazioni : tira fuori penne, vernice, adesivi, stencil e qualsiasi altra cosa ti venga in mente e mostraci il tuo Toy-Con personalizzato!

: tira fuori penne, vernice, adesivi, stencil e qualsiasi altra cosa ti venga in mente e mostraci il tuo Toy-Con personalizzato! Bambini: In questa categoria, i bambini fino a 12 anni possono presentare le loro creazioni o personalizzazioni originali. I genitori o i tutori legali possono essere d’aiuto.

Per partecipare, gli interessati devono sottoporre le loro creazioni attraverso il sito di Nintendo Labo. Come specificato in apertura, i vincitori di ciascuna delle tre categorie riceveranno un premio davvero speciale: una console Nintendo Switch che sembra fatta di cartone! Potete ammirarla nell'immagine di anteprima allegata a questa notizia. I finalisti riceveranno invece un paio di Joy-Con personalizzati con lo stesso design. Segnaliamo, infine, che sul canale YouTube potete trovare alcune delle creazioni preferite della comunità.