Nintendo Labo: diamo un'occhiata ai contenuti dei kit per l'assemblaggio dei Toy-Con

Poco fa abbiamo scoperto cheè la nuova esperienza interattiva per anticipata dalla Grande N nella mattinata di ieri, che ci permetterà creare una serie di oggetti e strumenti in cartone () da utilizzare assieme ai Joy-Con e alla console stessa. Diamo dunque un'occhiata ai kit per l'assemblaggio dei

I set da assemblaggio disponibili al lancio di Nintendo Labo saranno 2: Il Kit Assortito e il Kit Robot. Il Kit Assortito, con cui potremo costruire un macchinina, una canna da pesca, una casa, una moto e un piano, includerà:

28 fogli di cartone

3 fogli lucidi

3 fogli di spugna

1 cordicella arancione

1 cordicella blu

2 occhielli grigi

8 occhielli azzurri

2 elastici grandi (più ricambi)

6 elastici piccoli (più ricambi)

Il Kit Robot, che invece ci permetterà di creare unicamente il Robot, comprenderà:

19 fogli di cartone

4 fogli di cartoncino

1 foglio lucido

2 cordicelle arancioni

2 cordicelle blu

1 fascia di stoffa grigia grande

1 fascia di stoffa grigia media

2 fasce di stoffa grigia piccole

20 occhielli grigi

4 occhielli arancioni

Assieme a questi due kit sarà lanciato anche un Set di personalizzazione con cui abbellire i nostri Toy-Con, che includerà:

2 rotoli di nastro adesivo decorati

2 fogli con stencil

2 fogli con adesivi

Per costruire gli oggetti elencati sopra non saranno necessarie colla o forbici, tutto l'occorrente sarà infatti incluso all'interno della confezione. Nintendo Labo sarà disponibile in Europa a partire dal 27 aprile 2018.