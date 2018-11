Nintendo Labo: eletto dal Time tra le cinquanta migliori invenzioni del 2018

Il prestigioso periodico statunitense Time ha pubblicato un'interessante classifica. La redazione ha infatti selezionate quelle che ritiene essere le Migliori cinquanta invenzioni del 2018.

E proprio da questa classifica giungono ottime notizie per l'industria videoludica, che trova un proprio spazio all'interno di questa rassegna d'eccezione. Vi avevamo infatti già segnalato come nella lista sia presente l'Xbox Adaptive Controller, il particolare controller realizzato da Microsoft al fine di ampliare l'accessibilità al medium videoludico ai giocatori soggetti a limitazioni fisiche.

Questa eccezionale innovazione tecnologica, tuttavia, non è l'unico rappresentante dell'industria videoludica ad essere presente nella calsiffica del Time. La prestigiosa redazione vi ha infatti inserito anche Nintendo Labo, il peculiare mix tra videogioco e fai-da-te realizzato dalla Casa di Kyoto, di cui descrive i meriti con queste parole: "Di solito, nei videogiochi, tutto il divertimento si svolge sullo schermo del giocatore. Non accade così con Nintendo Labo [...]. Il producer Nintendo Kouichi Sakamoto ha dichiarato che lo scopo era quello di 'unire il gioco fisico al gameplay digitale'. Nonostante prodotti del tipo crea-e-gioca che interagiscono con l'elettronica non siano una novità, Labo è unico all'interno del mondo videoludico [...]".



Un riconoscimento certamente importante per Nintendo, che, dal primo lancio del prodotto avvenuto nell'aprile di quest'anno, ha venduto circa 1,4 milioni di kit Nintendo Labo. Dell'incredibile potenziale creativo di questo strumento vi avevamo del resto parlato spesso. Per chi fosse particolarmente curioso, vi invitiamo a consultare la lista integrale delle cinquanta migliori invenzioni 2018 stilata dal Time, le innovazioni citate sono decisamente interessanti!