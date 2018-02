Nintendo Labo: la funzionalità Toy-Con Garage ci permetterà di riprogrammare i Toy-Con

Durante un evento stampa a porte chiuse,ha quest'oggi presentato una funzionalità inedita di, chiamata, che ci permetterà di riprogrammare i nostri Toy-Con e utilizzarli così in tanti modi diversi.

Partendo da una schermata vuota, i giocatori potranno infatti aggiungere una o più azioni da effettuare, e determinarne l'effetto conseguente. In questo modo, sarà possibile riprogrammare i progetti pre-esistenti per dare vita a nuove invenzioni controllabili tramite lo schermo. Ad esempio, sarà possibile selezionare la funzione che determina l'accelerazione della moto e sostituirla con quella della macchinina radiocomandata. In questo modo potremo guidare l'automobilina con il manubrio della moto. Un trailer ha poi mostrato alcuni di questi Toy-Con creati con la feature Garage, ovvero una banca, un distributore automatico, un gioco di ping pong per due persone e addirittura una chitarra funzionante con tanto di tasti. Nintendo ci aveva già dato un assaggio di questa funzionalità nel trailer di presentazione di Labo: al minuto 1:30 del video in apertura l'utente collega l'azione "Touch" al comando "Vibrate", causando la caduta dell'omino di cartone. Insomma, con Toy-Con Garage sembra proprio che potremo sbizzarrirci e dare vita alle tantissime creazioni personalizzate.

Nintendo Labo uscirà il 27 aprile. Il Kit Assortito e il Kit Robot sono già disponibili per il preorder su Amazon Italia.