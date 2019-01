Nintendo Labo: Furukawa pensa a 'nuovi metodi' per riportarlo in auge

Nel corso di un'intervista concessa a Kyoto Shimbun, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha analizzato i traguardi raggiunti nel 2018 dalla casa di Super Mario e affrontato la spinosa questione delle vendite insoddisfacenti dei Kit di Nintendo Labo per Switch, un progetto su cui la compagnia ha creduto molto.

Ribadito l'obiettivo delle 20 milioni di Nintendo Switch vendute entro la fine dell'anno fiscale e confermato lo straordinario successo commerciale di videogiochi come Pokemon GO, Super Smash Bros Ultimate e Pokemon Let's Go Pikachu ed Eevee, il nuovo boss della grande N ha infatti toccato il delicato argomento dell'insuccesso commerciale di Nintendo Labo e descritto in questi termini i piani a medio-lungo termine della compagnia:

"Nintendo Labo non ha venduto come gli altri nostri videogiochi di successo, ma abbiamo avuto un aumento nelle vendite di Kit Labo nel corso dell'ultima parte dell'anno. Ci sono molti nuovi modi di sperimentare con Labo e stiamo lavorando per formulare nuovi metodi che trasmettano al pubblico il suo fascino, così le vendite di Labo avranno gambe più lunghe".

Le ultime dichiarazioni di Furukawa sul progetto di Labo fanno il paio con le parole, decisamente più dirompenti, pronunciate a inizio anno dallo stesso presidente di Nintendo in merito alla possibilità, da parte del colosso videoludico giapponese, di non produrre più console casalinge in futuro qualora il vento del mercato dovesse spingere la compagnia in direzione dei sistemi mobile iOS e Android.