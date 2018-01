Nintendo Labo già al primo posto tra le tendenze di Twitter e YouTube negli USA

Nintendo Labo è già un successo, almeno sui social network. Pochi minuti dopo la presentazione ufficiale, il gioco è diventato trending topic negli Stati Uniti su, generando un gran numero di interazioni e commenti.

Su Twitter, Nintendo Labo è al momento il principale argomento di tendenza con oltre 20.000 Tweet, su YouTube invece il video di presentazione si alterna tra la prima e la seconda posizione dei trend, con oltr 2.5 milioni di visualizzazioni in poche ore.

Il nuovo progetto di Nintendo è riuscito a generare un notevole buzz in rete sin da prima della presentazione, per l'intera giornata di ieri rumor e speculazioni hanno mantenuto alto l'interess per il reveal, avvenuto poi alle 23:00, ora italiana.

Nintendo Labo sarà disponibile in Europa dal 27 aprile in due diversi kit, i quali permetteranno di costruire vari Toy-Con tra cui robot, strumenti musicali, macchine e moto radiocomandate.