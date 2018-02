Nintendo Labo: il gioco di moto permetterà di creare circuiti personalizzati

Secondo quanto riportato su Reddit, il gioco di moto incluso neldipermetterà di creare circuiti personalizzati, caratteristica non emersa nei filmati di presentazione.

La notizia arriva dalle pagine di Reddit, dove il redattore di una non precisata testata ha riportato le informazioni in suo possesso in merito al minigioco a tema motori inclusi in Nintendo Labo. Non è chiaro se i tracciati ceati potranno essere affrontati anche in due giocatori o se potranno essere solamente condivisi magari in un hub online.

Nintendo Labo sarà disponibile in Europa dal 27 aprile 2018 in due diversi Kit, denominati Kit Assortito e Kit Robot. Se l'esperimento avrà successo, la casa di Kyoto ha già in programma di sperimentare altre esperienza interattive alternative per Switch.