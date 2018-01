Nintendo Labo: il Kit Robot schizza al primo posto della classifica di Amazon USA

A poche ore dalla presentazione, ildi Nintendo Labo occupa il primo posto della classifica dei prodotti più venduti della sezione Videogiochi di Amazon USA. Ilsi trova invece in sesta posizione.

Il Kit Robot (in vendita a 79.99 dollari) include 19 fogli di cartone, cordicelle di vari colori, occhielli, fasce di stoffa e quattro fogli di cartone più spessi, oltre ad un foglio di carta lucida. Il Kit Assortito costa invece 69.99 dollari e include 28 fogli di cartone, tre lucidi, tre fogli di spugna, cordicelle, occhielli ed elastici di varie dimensioni.

Nintendo Labo sarà disponibile in Europa dal 27 aprile, al momento i due Kit non sono disponibili per il preordine su Amazon Italia o presso altri rivenditori, i preorder dovrebbero essere aperti nelle prossime ore, vi aggiorneremo in caso di novità.