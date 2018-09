Nintendo Labo Kit Veicoli, Marvel's Spider-Man e Rainbow 6 Siege in diretta oggi su Twitch

Mercoledì 12 settembre tornano gli appuntamenti con i gameplay targati Everyeye Live con tre nuove trasmissioni dedicate a Marvel's Spider-Man, Nintendo Labo: Kit Veicoli e Rainbow Six Siege!

Nintendo Labo Kit Veicoli (Ore 15:00)

Francesco Serino monta in diretta il nuovo Kit Veicoli di Nintendo Labo, disponibile nei negozi da venerdì 14 settembre.

Marvel's Spider-Man Episodio 1 (Ore 17:00)

Prima puntata di una nuova serie interamente dedicata a Marvel's Spider-Man, giocato da Francesco Fossetti!

Rainbow Six Siege (Ore 21:00)

RNade_ torna sullo shooter competitivo di Ubisoft per mostrarci le ultime novità.

Tutte le trasmissioni andranno in onda su Twitch, vi invitiamo a iscrivervi al canale di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire in chat con la redazione e la commnity. Vi aspettiamo!