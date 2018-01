Una serie di simpatici meme nati per sfruttare l'idea di Labo , l'esperienza Nintendo è ora al primo posto dei trending mondiali su Twitter e YouTube, i primi du Kit annunciati inoltre sono schizzati in cima alla classifica di vendita di Amazon USA .

A poche ore dalla presentazione, i principali social network (Facebook, Instagram e Twitter) sono stati invasi da meme e parodie su Nintendo Labo , la nuova esperienza interattiva per Switch in arrivo ad aprile.

When adults get their hands on an online multiplayer #nintendolabo game. pic.twitter.com/nSEtXp4UfZ — Dan Smith (@0DanSmith) 17 gennaio 2018