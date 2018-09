Nintendo Labo: montiamo il Kit Veicoli con Francesco Serino!

Quest'oggi Francesco Serino ha montato in diretta sul canale Twitch di Everyeye il Kit Veicoli di Nintendo Labo, in arrivo nei negozi il 14 settembre.

Il Kit Veicoli è il terzo Kit ufficiale di Labo. Simile agli altri già in commercio, il prodotto offre diverse creazioni da costruire, tra cui un'auto, un sottomarino e un aereo. Ogni veicolo ha diversi controlli e mosse speciali: i giocatori lanciano un’ancora dal sottomarino, sparano missili con l'aereo, eseguono impennate e utilizzano lame o bombe con l'auto, e molto altro ancora. I giochi inclusi offrono esperienze molto diverse tra loro. Ad esempio, in Rally, i giocatori devono passare attraverso varie porte mentre sfrecciano verso l'obiettivo mentre in Battaglia, i corridori possono partecipare ad un scontro automobilistico testa a testa con altri giocatori.

Durante la trasmissione, andata in onda sul canale Twitch di Everyeye, il nostro Francesco Serino ha effettuato l'unboxing della confezione, ha montato una parte del Kit e ha risposto alle numerose domande degli spettatori intervenuti in chat. Se ve la siete persa, potete rimediare grazie alla replica allegata in apertura di notizia. Siete caldamente invitati a registrarvi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle future trasmissioni, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire in chat con la redazione e gli spettatori durante la diretta.