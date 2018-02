Nintendo Labo: nuove informazioni sul funzionamento e sul montaggio dei Toy-Con

IGN ha avuto l'occasione di provare con mano alcuni deiche andranno a comporre la line-up di lancio die ha pubblicato un video contenente alcune interessanti informazioni inedite.

Nel filmato (che potete osservare sul canale Youtube ufficiale della testata) Filip Miucin ci rivela che per assemblare la macchinina/insetto telecomandata bastano pochi minuti, mentre dice di non essere riuscito a completare il montaggio della canna da pesca nell'ora concessagli. Il giornalista afferma poi che il sistema di guida della macchinina è più preciso di quanto si aspettasse e ci svela che la telecamera a infrarossi presente sul Joy-Con trasmetterà in tempo reale sullo schermo di Switch, anche se non sarà possibile registrare.

Il Kit Assortito e il Kit Robot di Nintendo Labo saranno disponibili in Europa a partire dal 27 aprile 2018. Recentemente la Grande N ha rivelato che grazie alla funzionalità Garage sarà possibile riprogrammare i Toy-Con per creare nuove esperienze.