Nintendo Labo: nuovi dettagli sulla modalità Toy-Con Garage

Nintendo rivela nuovi dettagli sulla modalità Toy-Con Garage , una funzione creativa inclusa nel software di ogni kitper Switch.

Toy-Con Garage introduce i principi di base della tecnologia in modo divertente e accessibile, consentendo agli utenti di Nintendo Labo di combinare semplici input e output per creare nuovi modi di giocare.

La modalità Toy-Con Garage include selezioni input e output diverse, dette nodi. I nodi input generano azioni quali premere pulsanti o movimenti, mentre i nodi output generano reazioni quali effetti sonori o vibrazioni. In aggiunta, esistono nodi intermedi, che consentono agli utenti di selezionare qualificatori come contatori o timer.

Ad esempio, un nodo input potrebbe corrispondere a uno scuotimento gentile del controller Joy-Con, il nodo intermedio, a un certo numero di scuotimenti e un nodo output potrebbe azionare un effetto sonoro o una luce lampeggiante quando le due azioni precedenti hanno luogo.

Unendo input e output con diversi progetti Toy-Con, gli utenti potranno scoprire risultati emozionanti. Potranno guidare la Macchinina RC con la Canna da pesca, ad esempio, o usare la Moto come uno strumento. Gli utenti potranno inventare le loro creazioni Toy-Con utilizzando materiali comuni trovati in giro per la propria casa!

Con una varietà di nodi input, nodi intermedi e nodi output tra cui scegliere, gli utenti si divertiranno a sperimentare con affermazioni condizionali semplici (ad es. se fai questo, allora accade quello) per dar vita a nuove esperienze.

Nintendo Labo è una nuova linea di esperienze interattive con cui montare, giocare e scoprire, progettata per ispirare al contempo menti creative e spiriti spensierati. Insieme alla console Nintendo Switch, il kit Labo fornisce gli strumenti e la tecnologia per dar vita a creazioni fai da te divertenti, per giocare con le tue creazione e per scoprire come la tecnologia Nintendo Switch plasmi le idee per renderle reali.

Nintendo Labo verrà lanciato in Europa il 27 aprile con 2 kit: il Kit Assortito e il Kit Robot. Entrambi i kit includeranno tutto ciò che occorre per dar vita al tuo Toy-Con, compresi i materiali di costruzione e il fondamentale software Nintendo Switch.