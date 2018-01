Nintendo Labo: nuovi kit e progetti potrebbero essere pubblicati gratis in futuro

Secondo un report pubblicato da IGN France , Nintendo potrebbe renndere disponibili in futuro nuovi kit e progetti per Labo gratuitamente a tutti i possessori del gioco.

Acquistando uno dei due kit in commercio (Kit Robot o Kit Assortito), avremo libero accesso al software e ad altri eventuali progetti che verranno resi disponibili gratis, liberamente scaricabili da tutti coloro che hanno acquistato Nintendo Labo.

Non è chiaro se anche gli editori di terze parti potranno creare contenuti per Labo (magari a scopo promozionale), al momento, come sottolineato da Reggie Fils-Aime, si tratta di un mercato ancora tutto da esplorare. Nintendo Labo sarà disponibile in Europa dal 27 aprile, le prime due scatole (Kit Assortito e Kit Robot) possono essere preordinate su Amazon USA, presto anche in Italia.