Nintendo Labo: un nuovo trailer ci illustra le potenzialità del Kit Veicoli

Per celebrare l’ormai prossimo lancio del Kit Veicoli di Nintendo Labo, la Grande N ha quest'oggi pubblicato su Youtube un breve trailer in cui ci vengono illustrate le potenzialità di questo nuovo bundle che, così come il Kit Assortito, ci offrirà la possibilità di assemblare diverse creazioni.

Grazie al Kit Veicoli di Nintendo Labo, disponibile a partire dal 14 settembre 2018 al prezzo di 70.98 euro, potremo costruire auto, moto, sottomarini, trattori, aeroplani ed altri veicoli a motore, oltre a oggetti come chiavi e pedali. Tramite un aggiornamento gratuito, sarà inoltre possibile utilizzare l’auto e il pedale per gareggiare in Mario Kart 8 Deluxe.

Lasciandovi alla visione del filmato in apertura di notizia, ricordiamo ai lettori che alle ore 15:00 di mercoledì 12 settembre il nostro Francesco Serino terrà sul canale Twitch di Everyeye una diretta interamente dedicata al Kit Veicoli di Nintendo Labo, nel corso della quale monterà e testerà alcune delle creazioni disponibili, dialogando con gli spettatori.

I membri Twitch Prime possono abbonarsi gratuitamente al canale Twitch di Everyeye.it e ottenere così l'accesso a una serie di vantaggi esclusivi, come le emoticon personalizzate con i volti dei redattori, la possibilità di ricevere giochi in regalo tramite giveaway e l'accesso al gruppo Telegram.