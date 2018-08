Nintendo Labo: un nuovo trailer svela nel dettaglio il Kit Veicoli

Per festeggiare il lancio di Nintendo Labo Toy-Con 03 Kit Veicoli, in arrivo il 14 settembre, Nintendo ha pubblicato un video che offre maggiori dettagli sul terzo Kit ufficiale di Labo. Simile agli altri Kit già in commercio, il prodotto offre diverse creazioni da costruire, tra cui un'auto, un sottomarino e un aereo.

Nella modalità Avventura i giocatori esplorano un mondo misterioso pieno di piramidi, un sito archeologico, montagne innevate e molto altro. I giocatori usano la Chiave Toy-Con per passare da un veicolo all’altro ed esplorare gli abissi più profondi e le vette più alte. I giocatori interagiscono con una varietà di personaggi intriganti mentre esplorano e completano una serie di missioni da soli o in modalità cooperativa insieme a un amico. Ogni veicolo ha diversi controlli e mosse speciali: i giocatori lanciano un’ancora dal sottomarino, sparano missili con l'aereo, eseguono impennate e utilizzano lame o bombe con l'auto, e molto altro ancora.

I giochi offrono una varietà di esperienze divertenti. In Rally, i giocatori devono passare attraverso varie porte mentre sfrecciano verso l'obiettivo; Pista è un gioco di corse con una particolarità: i giocatori possono sferrare pugni contro gli avversari; In Miniauto il gioco viene controllato usando solamente il pedale Toy-Con; mentre in Battaglia, i corridori possono partecipare ad un scontro automobilistico testa a testa con altri giocatori. Nello Studio Colore è possibile utilizzare la bomboletta Toy-Con per personalizzare sia i veicoli di gioco che il guidatore stesso. Scuotendola delicatamente si sente al suo interno la "pallina" per mescolare la vernice.

Controlli personalizzati è una nuova funzione per Nintendo Labo in esclusiva per il Kit Veicoli che consente ai giocatori di creare i propri controller di gioco con oggetti domestici comuni. Vuoi cavalcare una scopa per guidare l'aereo? Che ne dici di disegnare i pulsanti su una protezione per lo schermo personalizzata per giocare in modalità portatile? È un ottimo modo per iniziare a creare Toy-Con unici.

Con l’Auto Toy-Con e il Pedale, e dopo aver scaricato un aggiornamento disponibile dal lancio, i giocatori possono gareggiare contro i loro amici in Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch.