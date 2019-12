Nintendo Labo partecipa a Io, Robotto al via a Milano il 7 dicembre

Io, Robotto, la mostra che racconta la storia e l’evoluzione della robotica di intrattenimento a grandi e piccini attraverso 115 automi da compagnia alla Fabbrica del Vapore di Milano, è pronta a dare ai suoi visitatori la possibilità di realizzare uno dei più grandi sogni d’infanzia di tutti: trasformarsi in un robot.

Il sogno diventa realtà grazie a Nintendo Labo, la linea di esperienze interattive basate sulla creazione, sul gioco e sulla scoperta, e in particolare al suo Kit Robot, che sarà presente per far divertire grandi e piccini a partire dal 7 dicembre e per tutta la durata della mostra. Basterà indossare un vero e proprio completo da robot, realizzato completamente in cartone, e partire per un’indimenticabile avventura “robotica” su Nintendo Switch.

I kit Nintendo Labo forniscono gli strumenti e la tecnologia necessaria per dar vita a creazioni fai da te divertenti, per giocare e scoprire come Nintendo Switch plasmi idee per renderle reali. Con il Kit Robot è possibile creare un completo da robot da indossare, comprensivo di uno zainetto e di una visiera, che permette di assumere il controllo di un robot gigante sullo schermo. L’automa seguirà fedelmente tutte le movenze del giocatore grazie alla speciale tecnologia dei controller Joy-Con di Nintendo Switch, inseriti sia nello zaino che nella visiera del completo e in grado di rilevare qualsiasi tipo di movimento grazie a una telecamera IR di movimento e un giroscopio. L’obiettivo del gioco è abbattere con pugni e calci palazzi, UFO e praticamente tutto ciò che si vuole all’interno di una fittizia cittadina digitale, calandosi perfettamente nei panni di un robot gigante.

L’appuntamento con il Kit Robot di Nintendo Labo a Io, Robotto comincia sabato 7 dicembre alla Fabbrica del Vapore di Milano (Via Giulio Cesare Procaccini, 4) e proseguirà fino al termine dell’esposizione. Un’occasione davvero imperdibile per tutti gli appassionati di robotica e videogiochi!