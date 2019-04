Nintendo Labo premiato come Miglior Gioco per Famiglie agli IVGA 2019

Labo, l’innovativa esperienza che permette di dare vita a dei semplici fogli di cartone grazie alla console Nintendo Switch, si aggiudica il premio Best Family Game dell’Italian Video Game Awards alla vigilia dell’uscita del nuovo kit dedicato alla realtà virtuale.

Nintendo Labo Kit VR, la prima realtà virtuale per bambini della linea di esperienze interattive basate sulla creazione, sul gioco e sulla scoperta, è disponibile da oggi in tutta Europa. Questo quarto kit fonde l’innovativo gameplay fisico e digitale di Nintendo Labo con un’esperienza di realtà virtuale semplice e facile da condividere grazie alla versatilità della console Nintendo Switch. Come i suoi predecessori, anche il Kit VR rappresenta un nuovo modo di giocare che unisce manualità e videogioco, riuscendo a coinvolgere grandi e piccini. Tutta la linea Nintendo Labo è la soluzione perfetta per il gioco in famiglia, un merito riconosciutogli anche dalla giuria della settima edizione dell’Italian Video Game Awards, il premio dedicato al mondo videoludico promosso da AESVI, l’associazione che rappresenta il settore in Italia. Nella serata di premiazione, Nintendo Labo si è aggiudicato il premio “Best Family Game”, risultando il miglior videogioco per famiglie del 2018: un traguardo molto importante alla vigilia dell’uscita del nuovissimo kit, che porta avanti con determinazione la filosofia che da sempre contraddistingue Nintendo: portare sorrisi sui volti delle persone.

Il nuovo Set Labo (su Everyeye.it trovate la recensione di Nintendo Labo VR Kit) permette di vivere un’esperienza di realtà virtuale semplice, che consente di esplorare mondi colorati e immersivi senza il bisogno di utilizzare cinghie, lasciando quindi i bambini il più liberi possibile da costrizioni. Inoltre, grazie alla possibilità di interrompere il gioco in qualsiasi momento con un semplice gesto, è davvero facile da condividere. E proprio la condivisione è un aspetto fondamentale del kit, che stimola i giocatori a scambiarsi i Toy-Con così quante più persone possibili contemporaneamente e far divertire proprio tutti. Per favorire questo modo di giocare improntato sulla socialità, i giocatori vengono incoraggiati a usare gesti e movimenti naturali per interagire con il mondo di gioco: si può respingere un’invasione aliena con il blaster Toy-Con, visitare un colorato oceano, scattare foto delle creature marine con la fotocamera Toy-Con e non solo. Basta inserire la console Nintendo Switch nel visore VR Toy-Con, mantenere le lenti che danno l’effetto di profondità e il gioco è fatto.

Come ogni kit Nintendo Labo, anche il Kit VR propone un’esperienza che ruota su tre punti chiave: montare, giocare e scoprire. La prima fase prevede la trasformazione di fogli modulari di cartone in creazioni interattive chiamate Toy-Con: da un visore per la realtà virtuale a un blaster o una macchina fotografica e molto altro ancora. Dopo di che si gioca, abbinando i Toy-Con alla console Nintendo Switch per dare il via a ben 64 mini game compresi nel software di Nintendo Labo all’interno della VR Plaza, oltre a poter affrontare una serie di avventure in realtà virtuale con i videogiochi Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild. Infine, si può scoprire come la tecnologia di Nintendo Switch funzioni di pari passo con ogni progetto Toy-Con: nella modalità Toy-Con Garage, presente nei software di ciascun kit Nintendo Labo, è possibile progettare e sperimentare modi di giocare del tutto nuovi e mai visti prima. Il Kit VR comprende inoltre l’esclusiva modalità Toy-Con Garage VR, che permette di creare le proprie esperienze in realtà virtuale in maniera semplice e del tutto intuitiva.