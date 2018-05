Nintendo Labo protagonista della puntata odierna del Tonight Show di Jimmy Fallon

Nintendo Labo sarà uno dei protagonisti della puntata odierna del Tonight Show di Jimmy Fallon. In questa occasione, Ariana Grande accompagnata dal presentatore americano e dai Roots suonerà la sua No Tears Left To Cry con una serie di strumenti creati attraverso la modalità Toy-Con Garage.

Come potete osservare nel breve filmato pubblicato in anteprima sulle pagine di IGN, Jimmy Fallon e soci suoneranno No Tears Left To Cry servendosi unicamente strumenti musicali creati con Nintendo Labo: non mancano chitarre, percussioni, tastiere e addirittura un Kit Robot utilizzato per controllare il charleston e la grancassa della batteria.

Ricordiamo che non si tratta della prima partecipazione di Nintendo al Tonight Show di Jimmy Fallon: nel dicembre del 2016 Reggie Fils-Aime mostrò The Legend of Zelda Breath of the Wild in azione su Switch per la prima volta in assoluto.