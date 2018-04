Nintendo Labo: pubblicati gli schemi per auto-produrre i componenti di cartone

La curiosità che circonda Nintendo Labo è davvero tanta, ma per fortuna l'attesa sta per terminare. Con l'avvicinarsi della data di lancio, la casa di Kyoto ha provveduto a pubblicare in rete gli schemi dei componenti dei cartone.

Sono in formato .pdf e possono essere comodamente scaricati a questo indirizzo. Sono incluse tutte le parti dei due Kit che verranno resi disponibili al lancio, fissato per il 27 aprile:

Kit Robot , che verrà venduto a 79,99 euro: permetterà di assemblare una tuta da robot indossabile e di prendere il controllo del robot inserendo i Joy-con destro e sinistro negli alloggiamenti sullo zaino e nel visore;

Kit Assortito, proposto a 69,99 euro, con il quale sarà possibile creare tanti Toy-Con diversi, tra cui possibile creare tanti Toy-con diversi, tra cui la macchinina RC, la canna da pesca, la casa, la moto e il piano.

Gli schemi si riveleranno parecchio utili in caso di rottura di uno dei componenti acquistati. In questo modo sarà possibile costruire in casa le parti di ricambio. Potrebbero essere utilizzati anche come base di partenza per creare qualcosa di unico con Toy-Con Garage, una funzione creativa inclusa nel software di ogni kit Nintendo Labo che consente ai giocatori di combinare semplici input e output per creare nuovi modi di giocare.