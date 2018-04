Nintendo Labo: quanto tempo serve per costruire i Toy-Con del Kit Assortito?

Manca poco meno di una settimana alla pubblicazione dell'innovativo Nintendo Labo in esclusiva per Nintendo Switch. Al lancio verranno proposti due differenti Kit, per un totale di 6 differenti Toy-Con da costruire e con cui divertirsi.

La fase di assemblaggio farà parte del divertimento, per cui è lecito chiedersi: quanto tempo sarà necessario? Sulla confezione non è presente il tempo indicativo, per cui Polygon ha provato a fare una stima per i Toy-Con del Kit Assortito (69,99 euro), che rappresentano la scelta ideale per cominciare.

Ecco i risultati: le due macchinine presenti nel set Macchinina RC richiederanno circa 10 minuti l'una, per un totale di 20 minuti; la Canna da pesca da 1 a 2,5 ore; la Moto da 1 a 2,5 ore; la casa dalle 2 alle 3 ore; il Piano, il più impegnativo del pacchetto, da 2,5 a 3,5 ore.

Gli acquirenti del Kit Assortito avranno molto lavoro da fare, non c'è che dire. Voi cosa ne pensate? Intanto, nei giorni scorsi Nintendo ha anche pubblicato in rete gli schemi in formato .pdf di tutti i componenti dei Toy-Con, utilizzabili per costruire i ricambi nel caso dovesse rendersi necessario. Segnaliamo, infine, che oltre al Kit Assortito, al lancio sarà venduto anche il Kit Robot (79,99 euro), che permetterà di assemblare una tuta da robot indossabile e di prenderne il controllo inserendo i Joy-con negli appositi alloggiamenti sullo zaino e nel visore.