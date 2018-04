Nintendo Labo sarà presente alla Milan Design Week dal 17 al 22 aprile

Giocare è una cosa seria. A confermarlo Nintendo, la realtà giapponese leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, e LAGO, l'innovativo brand di design italiano.

In occasione del 57° Salone Internazionale del Mobile, appassionati di design e amanti dei videogame vivranno un’esperienza unica ed estremamente divertente, per provare l’emozione di tornar bambini nel cuore del vivacissimo Fuorisalone. Nell’Appartamento Lago di Via Brera, infatti, si giocherà con il mitico Mario grazie all’innovativa console Nintendo Switch. Mentre a Casa Lago, il protagonista sarà Nintendo Labo, una nuova linea di esperienze interattive rivoluzionaria e mai vista prima basata sul gioco e sulla scoperta, per trasformare le idee in realtà. E al termine della Design Week si fa festa, con un party aperto a tutti! Tra qualche giorno, come ogni anno, Milano cambierà volto. Dal 17 al 22 aprile, la città sarà invasa dal variegato e coloratissimo popolo del design, con migliaia di appassionati giunti da tutto il mondo in giro tra l’impeccabile Salone del Mobile di Rho e il favoloso Fuorisalone. Gli eventi in calendario non si contano, in un fantastico melting pot che mixa arte, moda, food e tecnologia, sempre all’insegna dell’innovazione.

In un contesto del genere, Nintendo e Lago strizzano l’occhio a tutti gli amanti del design e dei videogame, una commistione tutta nuova che mette insieme due community apparentemente diverse, ma con tantissimi aspetti in comune. A cominciare dalla creatività, il motore che sta dietro a un progetto unico e mai visto prima: Nintendo Labo, dei kit con tutto il necessario per assemblare divertenti forme di cartone che, unite alla tecnologia della console Nintendo Switch, permettono di giocare su schermo con le proprie creazioni, i cosiddetti Toy-Con, dando loro vita. La parte di costruzione con il cartone è tutta dedicata alla creatività e all’ingegno del giocatore, che può sbizzarrirsi con forme, colori e decorazioni. Creatività e ingegno significano anche design, il protagonista del Fuorisalone.

Ed è da questi concetti di base che nasce la partnership tra i due colossi. LAGO - che quest’anno, in occasione della settimana internazionale del design, presenta il concept Never Stop Looking Beyond, un invito a guardare sempre oltre - è sinonimo di design con una visione ben precisa, atta a migliorare la qualità della vita delle persone. Una logica estremamente affine alla mis-sione di Nintendo: portare sorrisi sui volti delle persone, dai più piccoli ai più grandi.

Con queste premesse, saranno sette giorni che ruoteranno sul concetto Play is a serious thing: ecco il filo conduttore dei tre appuntamenti previsti nelle due suggestive location Appartamento Lago e Casa Lago. All’interno del primo, in Via Brera 30, il cuore pulsante del Fuorisalone, dal 17 al 22 aprile, sarà possibile giocare con 1-2-Switch e Mario Kart 8 Deluxe su Nintendo Switch. A Casa Lago (Via San Tomaso, 6), invece, dal 17 al 20 aprile tra le 17:00 e le 20:00, ci sarà l’appuntamento quotidiano con Nintendo Labo, un nuovo modo di giocare che unisce manualità e videogioco, per un’esperienza interattiva completamente nuova.

Per concludere la settimana in grande stile, sabato 21 aprile dalle 20:30 alle 22:00, Nintendo e Lago invitano tutti a un esclusivo party che trasformerà la bellissima Casa Lago in un’enorme sala giochi di design. Impossibile mancare, soprattutto perché la special guest sarà Super Mario in persona. Per tutte le informazioni sull'evento potete consultare il sito di Eventbrite.