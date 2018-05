Nintendo Labo sarà protagonista di workshop dedicati a Roma il 26 e 27 maggio

Annunciati una serie di workshop dedicati a Nintendo Labo, in programma sabato 26 e domenica 27 maggio a Roma, come parte del progetto Tecnovita, incentrato sulla tecnologia a disposizione del talento e dell'apprendimento, con un particolare focus dedicato ai giovanissimi.

Tramite i seminari gratuiti i bambini dai sei anni in su potranno provare con mano Nintendo Labo e realizzare Toy-Con utilizzando i materiali a disposizione. I workshop sono organizzati in collaborazione con Focus Junior e la Ludoteca Technotown di via Via Lazzaro Spallanzani a Roma.

I workshop di Nintendo Labo sono accessibili gratuitamente a tutti, previa prenotazione al numero telefonico 06/0608, tramite il quale riceverete anche tutte le informazioni sugli orari e i dettagli sulla partecipazione agli eventi firmati Technotown, Focus Junior e Mondadori. Labo è il nuovo innovativo progetto di Nintendo che unisce il mondo dei giocattoli tradizionali a quello dei videogiochi, mettendo a disposizione dei giocatori tanti strumenti per dare vita a numerosi Toy-Con, giocattoli interattivi realizzati utilizzando cartone, elastici e altri materiali atti a stimolare la fantasia.