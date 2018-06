Nintendo Labo sta rispettando le aspettative di vendite prefissate

È passato qualche mese dal debutto di Nintendo Labo per Switch, ma pare che la Casa di Kyoto sia riuscita a raggiungere gli obiettivi di vendita prefissati dalla compagnia. A rivelarlo, durante l'E3 2018 nel corso di un'intervista, è stato Reggie Fils-Aime, presidente di Nintendo of America.

Nonostante, dopo l'exploit iniziale sul mercato, le vendite di Nintendo Labo siano inevitabilmente calate col passare del tempo, il presidente di Nintendo of America si è detto in ogni caso soddisfatti dei risultati fin qui raggiunti. Leggiamo le sue dichiarazioni integrali:

Siamo assolutamente soddisfatti delle aspettative e, ragionando in prospettiva, vediamo Nintendo Labo come un titolo e una piattaforma che venderà per tanto tempo, proprio come abbiamo sperimentato con Brain Age sul DS o Wii Fit sul Wii originale . Allo stesso modo, quello di cui abbiamo bisogno è continuare a guidare l'interazione tra genitori e figli. Ci saranno molte attività da svolgere, questa estate, mentre i genitori cercheranno qualcosa da fare per i loro figli nella pausa dalla scuola. Qui in America abbiamo attività in corso nel mercato dell'educazione, mostrando come Labo può essere utilizzato tanto nella codifica quanto nella sfera del giocattolo fai-da-te. Quindi sarà per noi un prodotto chiave che continueremo a sostenere, non solo attraverso il bilancio di quest'anno, ma anche nel futuro".

Cosa ne pensate del successo di Nintendo Labo? È giustificato a vostro parere?