Nintendo Labo supera God of War nei preordini di Amazon in Giappone

God of War è indubbiamente il gioco più atteso del momento in Occidente, la nuova avventura di Kratos sembra destinata a riscuotere un buon successo anche in Giappone, anche se a riguardo riportiamo una curiosità segnalata da NintendoLife.

God of War ha dominato la classifica dei preorder di Amazon per qualche ora subito dopo la diffusione del voto assegnatogli da Famitsu (38/40) per poi perdere il podio a vantaggio del Kit Assortito e Kit Robot di Nintendo Labo, che ad oggi risultata il prodotto più prenotato e desiderato della sezione videogiochi di Amazon Japan.

Non certo un dato allarmante, solamente una testimonianza di come i gusti siano decisamente diversi da paese a paese, allo stato attuale Labo non occupa infatti la Top 5 di Amazon USA ed EU, superato da titoli come God of War, Yakuza 6 The Song of Life e Red Dead Redemption 2.