Nintendo Labo,Tetris Effect, RDR2 Candidati al Premio per l'Innovazione ai GDC Awards 2019

Come di consueto, nel corso della Primavera, avrà luogo la Game Developers Conference, manifestazione di grande rilievo per l'intera industria videoludica.

L'edizione 2019 si terrà tra il 18 e il 22 marzo e consentirà a circa 28.000 professionisti del settore di confrontarsi e riflettere sul futuro dello sviluppo. Come da tradizione, in concomitanza con l'evento, saranno assegnati i Game Developers Choice Awards. Tra le varie categorie considerate, particolarmente interessante è quella relativa all'innovazione. A contendersi il Premio per l'Innovazione dell'edizione 2019 saranno infatti prodotti profondamente eterogenei.

All'interno del gruppo di cinque candidati troviamo infatti esponenti del mondo videoludico molto diversi tra loro:

Nintendo Labo : il peculiare mix tra videogame e fai-da-te realizzato dalla Casa di Kyoto ed eletto dal Time tra le cinquanta migliori invenzioni del 2018.

: il peculiare mix tra videogame e fai-da-te realizzato dalla Casa di Kyoto ed eletto dal Time tra le cinquanta migliori invenzioni del 2018. Red Dead Redemption 2 : il più recente progetto di Rockstar Games, la cui qualità è stata in grado di mettere d'accordo critica e pubblico.

: il più recente progetto di Rockstar Games, la cui qualità è stata in grado di mettere d'accordo critica e pubblico. Tetris Effect: nuovo parto della mente di Mizuguchi, in grado di reinterpretare in chiave innovativa uno dei grandi classici della storia videoludica.

Return of the Obra Dinn: avventura investigativa dall'autore di Papers Please, caratterizzata da una peculiare direzione artistica.

Florence: un Titolo in forma di fumetto interattivo, dedicato al tema del primo amore e pubblicato su sistemi iOS.

Un elenco che offre veramente un'ampia possibilità di scelta. Il vincitore sarà reso noto in data 20 marzo. Voi cosa ne pensate? Quale tra questi esponenti dell'industria videoludica del 2018 giudicate più meritevole di essere premiato per la propria capacità d'innovare?