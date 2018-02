Nintendo Labo torna a mostrarsi con un nuovo video dall'evento newyorkese

Nintendo Labo , la nuova esperienza interattiva perideata dalla casa di Kyoto, è tornato a mostrarsi in azione con un nuovo video tratto dall'evento a tema ospitato a New York. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Come potete vedere nel video, giornalisti e visitatori hanno potuto provare con mano l'esperienza interattiva proposta da Nintendo Labo, testando alcune delle possibilità di intrattenimento incluse nel kit. Per fare un esempio, proprio nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di Toy-Con Garage, funzione che ci permetterà di riprogrammare i nostri Toy-Con e utilizzarli così in tanti modi diversi, lasciando libero sfogo alla creatività e all'ingegno.

Ricordiamo che Nintendo Labo uscirà il 27 aprile (il Kit Assortito e il Kit Robot sono disponibili per il preorder su Amazon Italia).