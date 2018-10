Nintendo Labo: tra Follie Creative degli utenti e Previsioni di Nintendo

Nintendo Labo, il peculiare prodotto della casa di Kyoto, sembra non riuscire proprio a smettere di stupire e Nintendo mantiene un approccio ottimistico sulle sue potenzialità.

Il recente lancio di una terzo Kit, dedicato questa volta ai veicoli, e i recenti dati sugli investimenti pubblicitari di Nintendo, sembrano confermare la volontà della Compagnia di mantenere alta l'attenzione sul prodotto.

Del resto, che le aspettative in merito al successo di Nintendo Labo fossero elevate era in effetti già stato ribadito da Reggie Fils-Aime nel corso di questa estate. Labo, nell'ottica di Nintendo, è infatti un prodotto destinato a non esaurire la propria spinta nel periodo immediatamente successivo al lancio, ma a continuare a vendere nel lungo periodo.

Al fine di promuovere ulteriormente Labo, Nintendo ha lanciato, un pò in tutto il mondo, numerosi contest volti a far scatenare la creatività dei propri utenti. E questi, bisogna dirlo, hanno risposto con creazioni davvero stupefacenti, di cui vi lasciamo qui alcuni esempi particolarmente incredibili.

Nel video in apertura, vi mostriamo una selezione realizzata da Nintendo stessa delle migliori creazioni , tra le quali troviamo nientemeno che violini, saxofoni e persino una sorta di flipper!

Tra gli utenti più creativi vanno però annoverati i videogiocatori Australiani, che, in risposta al recente lancio di un nuovo contest sono riusciti a riprodurre nientemeno che una marionetta di Mario perfettamente funzionante - denominata non a caso "Marionette" - e, soprattutto, una riproduzione in scala 1:1 della Master Cycle Zero, la possente moto utilizzabile da Link in Zelda:Breath of the Wild. Per visualizzare queste ed ulteriori creazioni, vi lasciamo questo link.

Siete sorpresi?