Nintendo Labo: uno dei prossimi Toy-Con potrebbe avere la forma di un trattore

Nelle scorse ore il sito diha mostrato un'anticipazione riguardante il prossimo numero del magazine settimanale, che potrebbe aver svelato l'esistenza di unpernon ancora annunciato ufficialmente.

Nonostante la risoluzione estremamente ridotta, in una delle immagini di anteprima è possibile scorgere un Toy-Con a forma di trattore. Purtroppo, a causa della mancanza di altri riferimenti, è impossibile capire quanto è grande. Probabilmente la sua dimensione sarà paragonabile a quella della macchinina RC, anche se è piuttosto azzardato sbilanciarsi con i pochi elementi in nostro possesso. Potete farvi un'idea guardando lo scan in questione a questo indirizzo. Fortunatamente, non dovremo attendere ancora molto per scoprire qualche dettaglio aggiuntivo, poiché il prossimo numero di Famitsu arriverà nelle edicole giapponesi il 15 febbraio.

Al momento sono due i Kit annunciati per Nintendo Labo, che debutteranno il 27 aprile 2018. Il Kit Assortito (69,99 euro), che permetterà di creare i Toy-Con a forma di macchinina RC, canna da pesca, casa, moto e piano, e il Kit Robot (79,99 euro). In una recente sessione Q&A, Shinya Takahashi ha dichiarato che la fase di costruzione sarà una delle parti più divertenti in assoluto.