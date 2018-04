Nintendo Labo ha venduto solo il 30% delle scorte iniziali in Giappone

Nonostante le vendite di Nintendo Labo siano schizzate in cima alla classifica di Media Create, superando perfino God of War, al momento i numeri registrati al debutto coprono solamente il 30% delle unità distribuite in Giappone.

Come riportato pochi giorni fa da Media Create, il debutto di Nintendo Labo in Giappone è stato quantomeno incoraggiante: il Variety Kit ha venduto oltre 90 mila unità, mentre il Robot Kit è riuscito a piazzarne più di 28 mila, per un totale di oltre 118 mila unità vendute nella Terra del Sol Levante nella settimana di lancio. Per rendere l'idea del risultato, il diretto inseguitore è stato il nuovo God of War con più di 46 mila copie vendute.

Nonostante tutto, però, al momento le vendite di Nintendo Labo hanno coperto solo il 30% delle unità inizialmente distribuite in Giappone, una dato che di per se non può considerarsi eccellente, ma che alla fine potrebbe dirci qualcosa sulle aspettative imminenti di Nintendo. La grande N si augurava di vendere più unità al lancio? O forse ha deciso di sovrabbondare con la distribuzione in modo da non rischiare l'esaurimento delle scorte?

Considerando il target giovanile di Nintendo Labo e l'imminente arrivo della Golden Week in Giappone, periodo di festività previsto tra il 29 aprile e il 5 maggio, del resto, non è escluso che le vendite tornino a lievitare nel corso dei prossimi giorni. A tal proposito, ricordiamo che Nintendo Labo è arrivato anche in Europa nella giornata di ieri.