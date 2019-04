Nintendo Labo VR, Borderlands, 7 Giorni e The Division 2 in diretta l'11 aprile

La giornata di domani giovedì 11 aprile sarà, come sempre, incredibilmente ricca per tutti voi che seguite attivamente il canale Twitch di Everyeye.

Apriremo le danze alle ore 14:00 con il Nintendo Labo VR Kit, che sarà disponibile per Switch da venerdì 12 aprile. Alle 17:00 toccherà a Borderlands: Game of the Year Edition, tornato in grande spolvero sulle piattaforme dell'attuale generazione. Alle ore 20:00 i nostri redattori vi aggiorneranno sulle principali notizie della settimana durante 7 Giorni: Il Rotocalco Videoludico, mentre alle 21:00 GiornoGaming chiuderà in bellezza la giornata con Tom Clancy's The Division 2.

Ne approfittiamo per invitarvi ad effettuale l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, requisito indispensabile per poter interagire con la redazione. Per non rischiare di mancare agli appuntamenti, vi consigliamo di cliccare sul simbolo a forma di cuore in alto a destra nella home di Twitch in modo da attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi. Vi aspettiamo in tanti!