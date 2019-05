Nintendo Labo VR: ricreato il primo livello di Captain Toad di Super Mario 3D World!

L'annuncio di Nintendo Labo VR è stato decisamente inaspettato ed ha colto di sorpresa la gran parte della community videoludica. Ora che il prodotto è sul mercato, sembra che alcuni utenti stiano creativamente sfruttando le potenzialità di Labo VR.

In particolare, un utente attivo su Youtube con il nickname di "Voxy" sembra aver acquisito una certa dimestichezza con le opzioni connesse alle feature di Toy-Con Garage. Quest'ultimo ha infatti sfruttato la duttilità del sistema di personalizzazione dei kit Labo per dare vita ad una peculiare creazione. Nell'arco di una giornata, il videogiocatore ha infatti ricreato il primo livello di Captain Toad che è possibile trovare all'interno del celebre Super Mario 3D World. Certo ci sono alcune differenze: il nostro alter ego non ha le parvenze dell'amato personaggi Nintendo e le tradizionali stelline sono state sostituite da mele. Nonostante questo, il risultato è davvero notevole, con tanto di elementi sonori davvero be ricreati: potete dare un'occhiata alla creazione direttamente nel video che trovate in apertura a questa news, cosa ve ne pare?



