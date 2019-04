Nintendo Labo VR: ecco il trailer di Super Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild

Mancano ormai pochissimi giorni all'arrivo dell'aggiornamento che renderà compatibili due dei titoli più amati di Nintendo Switch, Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con Nintendo Labo VR, il visore toy-con per la realtà virtuale della Grande N.

Per l'occasione è stato diffuso un trailer che mostra i contenuti che sarà disponibile giocare con la nuova modalità su entrambi i giochi: Super Mario Odyssey avrà tre nuove mini-missioni nel Regno dei Funghi, del Mare e dei Fornelli, dove i giocatori dovranno raccogliere note e monete. Dal video però non è chiaro se e quali altre attività in VR sarà possibile effettuare con il visore Nintendo.

Per quanto riguarda The Legend of Zelda: Breath of the Wild, i giocatori potranno esplorare l'intero mondo di Hyrule in VR, abilitando o disablitando i controlli VR attraverso una semplice voce nel menà di gioco. Purtroppo le cutscenes saranno visibili solo in maniera "classica", e dunque l'azione VR sarà limitata a ciò che accade in-game, ma non c'è bisogno di avviare una partita nuova per poter godere della nuova modalità di visione.

Le due patch che aggiungeranno il supporto a Nintendo Labo VR ad entrambi i giochi, saranno disponibili a partire dal 25 Aprile, ovviamente solo su Nintendo Switch.