Nintendo lancerà il successore di Switch quando creerà 'una nuova esperienza'

A seguito dell'arrivo sugli scaffali di Switch OLED si sono spenti i rumor attorno al successore della console ibrida. Al netto dell'arrivo di PS5 e Xbox Series X, Nintendo non sembra per il momento intenzionata ad un cambio generazionale sul fronte hardware, e Switch si trova ancora a metà del ciclo vitale secondo il presidente Furukawa.

Nonostante questo, i team di ricerca e sviluppo della grande N portano avanti le fasi di prototipazione e sperimentazione della prossima piattaforma da gaming targata Nintendo. Furukawa ha infatti ricordato che la compagnia progetta con diversi anni di anticipo il lancio di un nuovo hardware, ma anche che questo avverrà soltanto quando sarà finalmente creata una nuova esperienza ludica, in grado di rinnovare ancora una volta il brand Nintendo dopo il successo globale di Switch.

"I team di sviluppo hardware e software sono nello stesso edificio, comunicano da vicino e pensano a come proporre nuove forme di intrattenimento. Per creare un pezzo unico di hardware, dobbiamo fare molta preparazione con diversi anni di anticipo, quindi stiamo lavorando senza sosta. Alla fine, il fattore decisivo per la commercializzazione o meno di un prodotto è se in grado di creare una nuova esperienza".



Secondo un analista, Nintendo non pubblicherà Switch Pro o 4K o un suo eventuale successore fino al 2024.