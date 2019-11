Nintendo lancia le Cyber Offerte: sconti sui migliori giochi Switch per il Black Friday

In occasione del Black Friday 2019 e della Black Week, Nintendo ha lanciato le Cyber Offerte su eShop con sconti su una selezione dei migliori giochi per Nintendo Switch, disponibili a prezzo scontato a partire dalle 15:00 di oggi, venerdì 22 novembre.

"La promozione Nintendo eShop Cyber Offerte 2019 inizia il 22/11 alle 15.00! Risparmia fino al 70% su titoli di primo piano per Nintendo Switch, come Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild e altri ancora!"

I saldi della serie Cyber Offerte coinvolgono oltre 150 giochi Switch scontati fino al 70% tra cui Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Cadence of Hyrule Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda, Ni No Kuni, DOOM, Dark Souls Remastered, Dragon Quest Builders 2, Xenoblade Chronicles 2, The Elder Scrolls V Skyrim, Rocket League, Yooka-Laylee, Portal Knights, Bloodstained Ritual of the Night, God Eater 3, Horizon Chase Turbo, Capcom Beat em Up Bundle e tanti altri ancora.

Le Cyber Offerte sul Nintendo eShop sono attive da oggi e fino al primo dicembre 2019, dunque siete assolutamente in tempo per ricaricare il vostro portafoglio nel caso siate interessati ad uno o più giochi in particolare.