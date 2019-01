Nintendo lancia un nuovo sito dedicato ai tornei di Splatoon 2

Inkling e Octoling a rapporto! Stai per immergere i tuoi tentacoli per la prima volta nel mondo di Splatoon 2 per Switch, o sei uno splattatore professionista? Da oggi visita il nuovissimo sito dedicato ai tornei per il coloratissimo splattatutto Nintendo.

Con questa nuova community online, puoi facilmente creare il tuo team, reclutare nuovi membri e partecipare a regolari tornei online per divertimento, o per la gloria! Non hai nessun compagno di squadra in mente? Semplicemente iscriviti, entra nella sezione Trova una Squadra e sarai abbinato a splatter solitari e simili a te. Il primo torneo inizia domenica 13 gennaio e i giocatori possono iniziare a iscriversi fin da ora. Quindi, cosa stai aspettando? Esci e rivendica il tuo territorio!

Per l'occasione ricordiamo che le finali dello Splatoon 2 European Championship si terranno a Parigi alla fine dell'inverno, nei giorni 9 e 10 marzo 2019.