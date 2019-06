Nintendo lancia le Olimpiadi creative Nintendo Labo

L'esperienza di Nintendo Labo coniuga manualità e tecnologia in maniera creativa e intelligente, e si è rivelato uno strumento utile anche a livello didattico, come abbiamo visto nel progetto "Nintendo Labo: Monta-Gioca-Scopri", lanciato in collaborazione con Okay! il network dedicato al mondo della scuola.

Nell’anno scolastico 2018-2019 gli insegnanti di tutta Italia di diverse materie (italiano, matematica, storia, geografia, musica, religione) hanno infatti partecipato ad un progetto sperimentale che ha visto Nintendo Labo protagonista nello sviluppo di un percorso didattico per le scuole primarie e secondarie di primo grado, testando lo strumento in classe e sperimentandone le varie potenzialità: dalla cotruzione di oggetti in cartone fino alla programmazione tecnologica.

Al progetto hanno partecipato 6900 alunni di tutte le regioni italiane, e Okay! ha ricevuto diverse testimonianze di significativo apprezzamento da parte degli insegnanti. Una delle scuole coinvolte si è classificata prima alla Romecup 2019 in una gara di robotica.

Per il prossimo anno scolastico è stato dunque lanciato un nuovo bando: "Le Olimpiadi creative Nintendo Labo", che implementa quello dello scorso anno. Ispirandosi ai giochi dell'Olimpiade 2020 che si terrà a Tokyo, gli studenti e i docenti potranno dare sfogo alla loro fantasia, per far emergere le migliori capacità dei ragazzi di tutta Italia.

Le prime 85 scuole che si iscriveranno, inviando il modulo di adesione all'indirizzo di posta elettronica okaysegreteria.mhstudyo@gmail.com con un minimo di 4 classi ciascuna, riceveranno un kit assortito composto da:

60 fogli doppi in cartone pre-sagomato che offrono ai ragazzi la possibilità di montare una una macchinina RC ciascuno

4 “Toy-Con” già montati (in comodato d’uso): Pianoforte, Canna da Pesca, Casa e Moto

1 console Nintendo Switch (in comodato d’uso)

1 vademecum che conterrà: una guida con tutti gli spunti per lavorare con Nintendo Labo, una guida per l’utilizzo della console, una guida per la sezione NINTENDO GARAGE, una serie di indicazioni pratiche per un miglior utilizzo

È possibile scaricare il bando di partecipazione all'indirizzo: https://okayscuola.wordpress.com/2019/05/28/nintendo-labo-ecco-la-nuova-edizione-gratis-il-kit-per-le-prime-85-scuole-iscritte/