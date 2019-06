Nintendo lancia i Saldi E3 2019 dell'eShop: tantissimi giochi a sconto su Switch e 3DS

Con ancora negli occhi le magnetiche immagini del trailer di annuncio di Zelda Breath of the Wild 2 dal Nintendo Direct della fiera losangelina, i vertici della casa di Kyoto lanciano ufficialmente i Saldi E3 dell'eShop con sconti fino al 50% sul prezzo di listino di tantissimi videogiochi Switch, Wii U e 3DS.

L'iniziativa promozionale di Nintendo coinvolge tutti i principali titoli presenti nel catalogo digitale del negozio online delle piattaforme della Grande N, abbracciando così tutti i gusti e le esigenze dell'eterogeneo pubblico delle console della casa di Super Mario.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se nei Saldi E3 dell'eShop troviamo l'idraulico più baffuto e molleggiato della storia dei videogiochi con delle interessanti offerte su Mario Kart 8 Deluxe e Mario Tennis Aces, ma anche su Cuphead per Switch, Hollow Knight, Rocket League e moltissimi altri titoli. Eccovene un breve assaggio:

Mario Kart 8 Deluxe - 39,99 €

Cuphead - 16,99 €

FINAL FANTASY VII - 12,79 €

FINAL FANTASY IX - 16,79 €

UNDERTALE - 11,24 €

Hollow Knight - 7,49 €

Mario Tennis Aces - 39,99 €

Mortal Kombat 11 - 59,49 €

Kirby Star Allies - 39,99 €

Monster Hunter Generations Ultimate - 29,99 €

Donkey Kong Country: Tropical Freeze - 39,99 €

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster - 39,99 €

Celeste - 13,39 €

Sonic Mania - 13,99 €

Rocket League - 9,99 €

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition - 3,99 €

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE - 39,99 €

Xenoblade Chronicles 2 Expansion Pass - 59,99 €

Disgaea 1 Complete - 29,99 €

Unravel Two - 14,99 €

FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD - 17,99 €

Wargroove - 11,38 €

Hyrule Warriors: Definitive Edition - 39,99 €

Shantae: Half-Genie Hero - 16,99 €8,49 €

WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA - 39,99 €19,99 €

NBA 2K Playgrounds 2 - 29,99 €17,99 €

Darksiders Warmastered Edition - 29,99 €23,99 €

Fire Emblem Warriors - 59,99 €39,99 €

I Saldi E3 2019 dell'eShop di Nintendo Switch, Wii U e 3DS sono già attivi e lo saranno fino alle ore 23:59 di martedì 18 giugno. Gli iscritti al programma My Nintendo otterranno anche dei punti My Nintendo per ciascuno degli acquisti effettuati durante questa promozione.