Nintendo lancia i saldi sui giochi online: Mario kart 8 e DOOM fra i titoli in offerta

Nintendo lancia i Saldi sui giochi online: da oggi fino a venerdì 7 settembre sarà possibile acquistare sull'eShop di Switch una serie di titoli che supportano il multiplayer a prezzi scontati.

Partiamo con Mario Kart 8 Deluxe: l'acclamato gioco di corse dell'idraulico italiano e compagni è adesso acquistabile a 39.99 euro (invece di 59.99 euro). Proseguendo, troviamo il coloratissimo Splatoon 2 a 39.99 euro (invece di 59.99 euro) e Splatoon 2 + Octo Expansion a 59.98 euro (invece di 79.98 euro). Rimanendo in tema sparatutto, ma cambiando completamente stile, vi proponiamo DOOM a 39.99 euro (invece di 59.99 euro): il porting a cura di Panic Button è stato accolto molto positivamente dalla critica videoludica, e questa potrebbe essere una buona occasione per provarlo. Fra gli altri giochi in promozione vi segnaliamo ARMS a 39.99 euro (invece di 59.99 euro) e FIFA 18 a 14.79 euro (invece di 39.99 euro). Sono inoltre in saldo numerosi DLC di Rocket League, così come il gioco completo, acquistabile a 13.99 euro invece di 19.99 euro. Se volete consultare l'elenco completo dei titoli in sconto, vi basta dare un'occhiata all'eShop di Nintendo Switch.

Che ne pensate dei nuovi saldi per Switch? C'è qualche offerta che ha attirato la vostra attenzione?