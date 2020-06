Nintendo lancia una sfida su YouTube: indovinate il gioco misterioso, annunci in vista?

Mentre i giocatori attendono l'annuncio del nuovo Nintendo Direct, la compagnia ha pubblicato su YouTube un video denominato Can You Guess That Game? Episode 1, una vera e propria sfida che richiede di indovinare quali giochi si nascondono dietro immagini volutamente sfocate.

Iniziamo dicendo che no, nessun annuncio è stato fatto tramite questo video dal momento che i giochi nascosti sono effettivamente già noti, trattandosi di The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe e Fire Emblem Three Houses, c'è però chi pensa che Nintendo possa usare questa modalità per rivelare nuovi giochi nelle prossime settimane.

Si tratta solamente di speculazioni e non c'è niente di ufficiale a riguardo, dal momento che il video postato da Nintendo sembra solamente un gioco per intrattenere la community. E' anche vero come venga evidenziato chiaramente il fatto che il video sia il primo episodio di una serie e proprio questo ha fatto pensare ad una campagna di reveal diversa dal solito, con l'annuncio di uno o più giochi in arrivo con questa modalità.

Al momento tutto tace da parte dell'azienda e l'ultimo gioco annunciato è Paper Mario The Origami King, in arrivo il 17 luglio. Cosa ci riserveranno i mesi autunnali?