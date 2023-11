Nintendo lancerà un'app N64 solo per adulti in Giappone

Contestualmente alla presentazione dei nuovi giochi Nintendo 64 per il servizio Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, la casa di Kyoto ha anche annunciato il lancio di una nuova app per i classici dell'era 64-bit indirizzata solo ed esclusivamente agli adulti in Giappone.

Non pensate male, la nuova applicazione è pensata per rispondere alle esigenze del mercato giapponese, dove i due nuovi classici di Rare - GoldenEye 007 e Jet Force Jemini - si sono beccati una valutazione CERO (Computer Entertainment Rating Organization) "Z", normalmente riservata ai prodotti la cui vendita è consentita solo ai maggiori di anni 18. Essendo obbligata a separare i giochi CERO "Z" da tutti gli altri, Nintendo si è dunque vista costretta a lanciare la nuova applicazione Nintendo 64 18+, che dal 30 novembre sarà adibita alla sola esecuzione di GoldenEye 007 e Jet Force Jemini in Giappone.

GoldenEye 007 è disponibile per gli abbonati Switch Online occidentali già dall'inizio di quest'anno. Evidentemente, Nintendo ha trascorso tutti questi mesi alla ricerca di una soluzione per aggirare i limiti di età giapponesi, alfine giunta nella forma di una nuova applicazione interdetta ai minorenni.

Jet Force Jemini, invece, rappresenterà una novità per gli abbonati di tutto il mondo. Con la sua aggiunta la conta dei giochi Nintendo 64 disponibili in Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo salirà ufficialmente a 27 in Occidente. Prima di Jet Force Jemini, ricordiamo, ci sono stati Pokémon Stadium 2 ed Excitebike 64 ad agosto e Mario Party 3 a ottobre.