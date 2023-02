Nintendo al lavoro su Metroid Prime 2 e 3 Remastered? Emergono alcuni rumor

Dopo la lunghissima attesa relativa ad uno dei progetti del mondo Nintendo più attesi dai fan, Metroid Prime Remastered è finalmente giunto sul mercato. I giorni che ne hanno seguito la pubblicazione sono stati conditi da diversi rumor provenienti dal mondo della Grande N, con Emily Rogers che ha parlato di Metroid Prime 2 e 3 Remastered.

Le voci di corridoio sui possibili lavori in corso relativi ai due capitoli dell'iconica trilogia sono presenti nell'aria già da diverso tempo, ma come procede lo sviluppo di Metroid Prime 2 e 3 Remastered? A parlare dei dettagli relativi ai due titoli è stato l'utente Belmont di ResetEra, che con un post pubblicato sul noto forum videoludico alcuni anni fa ha rivelato alcuni dettagli su uno dei rumor più noti del panorama Nintendo.

Il post in oggetto anticipava l'esistenza del tanto acclamato rifacimento di Metroid Prime, divenuto in seguito realtà con l'esperienza videoludica approdata su Nintendo Switch negli ultimi giorni e di cui trovate una nostra analisi approfondita nella recensione di Metroid Prime Remastered. Proprio per la fondatezza dei rumor, è presumibile che le informazioni su Metroid Prime 2 e 3 Remastered riportate ai tempi dall'utente possano essere plausibili.

Belmont sosteneva che Retro Studios stesse lavorando al remake dell'intera trilogia; piano che, in seguito, è stato abbandonato a causa dell'impossibilità di sviluppare contemporaneamente a questo progetto e a Metroid Prime 4. Di conseguenza, all'abbandono di Metroid Prime 2 e 3 Remastered da parte di Retro Studios ne è conseguita la presa in carico dei lavori da parte di Nintendo.

L'utente di ResetEra aggiunse anche che Nintendo avrebbe potuto appaltare i due capitoli ad uno studio terzo, utilizzando il primo titolo della trilogia come esempio di direzione creativa per le successive iterazioni. Inoltre, lo sviluppo di Metroid Prime Remastered era giunto alla sua conclusione dal mese di settembre 2021; rumor che, come abbiamo visto, è in linea con il mantenimento del segreto sui lavori di Metroid Prime Remastered.

Proprio a seguito della fondatezza di questi rumor, divenuti plausibili solo negli ultimi giorni, è possibile pensare che Metroid Prime 2 e 3 Remastered siano realtà, nonostante non vi siano ancora informazioni ufficiali in merito.