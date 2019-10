Nintendo è al lavoro su un nuovo titolo 2D di Mario?

Se avete voglia di mettere le mani su una nuova avventura di Mario in un futuro non troppo distante, potrebbero esserci buone notizie per voi, perlomeno stando a quanto emerso da un annuncio di lavoro pubblicato dalla stessa Nintendo su Twitter.

La Grande N sta infatti cercando dei nuovi talenti specializzati nel level design per un action game 2D, e che possa creare livelli, aiutare nello svilippare il gameplay e a scovare e risolvere i bug. Ora, generalmente Nintendo tende a non rivelare il videogame per il quale sarebbero riservati gli annunci di lavoro, a parte qualche caso particolare.

In questo caso il nome di Super Mario non viene fatto esplicitamente, ma nell'immagine scelta come presentazione, figurano una raccolta di giochi 2D Nintendo, la maggior parte dei quali erano dedicati proprio alla celebre mascote baffuta della casa di Kyoto.

Oltre a questo, Nintendo sta cercando personale anche per un nuovo gioco 3D, ed anche in questo caso viene raffigurato Super Mario in un'immagine, ma questa sembra più generica, scelta probabilmente come immagine-mascotte, appunto, relativa all'azienda.

Insomma, cosa bolle in pentola nel Regno dei Funghi? Per il momento, ahinoi, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi. L'ultima avventura 2D di Mario è New Super Mario Bros. U Deluxe. A voi piacerebbe un nuovo titolo di Super Mario in arrivo a breve?