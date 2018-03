Nintendo Switch: il problema con le ore di gioco verrà risolto con un update del firmware

Numerosi giocatori in tutto il mondo hanno riscontrato un fastidioso problema con le ore di gioco su Nintendo Switch , che sono state resettate senza alcun apparente motivo.

La casa di Kyoto è subito intervenuta facendo sapere di essere al corrente del problema. Nella giornata di ieri, grazie ad un ulteriore aggiornamento del sito del supporto giapponese, abbiamo scoperto che verrà risolto con un update del firmware del console. Non è stata fornita una data di rilascio precisa, ma è stato specificato che i dati non sono andati persi e che dopo tutto tornerà allo stato originale. Da questo punto di vista, quindi, potete stare tranquilli.

In ogni caso, pare proprio che si sia trattato di un bug temporaneo, che risulta persino sparito per alcuni utenti. Un aggiornamento è comunque necessario, per far si che una situazione del genere non si ripeta più. Qualcuno tra voi è incappato in questo bug?

Nintendo Switch, intanto, nella giornata di ieri ha spento la sua prima candelina. Per festeggiare, il general manager Shinya Takahashi ha rilasciato un simpatica video intervista. Anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha compiuto un anno, e ha ricevuto un bellissimo artwork commemorativo.