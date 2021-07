Nintendo al lavoro per rendere Switch Online più interessante per gli utenti

Lanciato nel febbraio del 2018, Nintendo Switch Online può contare oggi su oltre 26 milioni di abbonati: il servizio permette ai giocatori di partecipare alle sessioni multiplayer online dei loro giochi preferiti e offre i salvataggi nel cloud, la chat vocale tramite smartphone e una selezione di classici per NES e SNES.

I vertici di Nintendo, in ogni caso, credono che ci siano ancora dei margini di miglioramento, e sono attualmente al lavoro per rendere il servizio in abbonamento ancor più appetibile per i videogiocatori che scelgono di sottoscriverlo. A dichiararlo è stato il presidente Shuntaro Furukawa nel corso del recente incontro annuale con gli azionisti: "Il numero di abbonati ha superato i 26 milioni lo scorso settembre e continua a crescere costantemente, di pari passo con le vendite della console. Per Nintendo Switch Online, non è importante solamente aumentare il numero dei nuovi membri, ma anche incoraggiare gli abbonati esistenti a continuare ad utilizzare il servizio, per cui stiamo lavorando per aumentare il suo appeal e rendere il gioco su Nintendo Switch ancora più divertente e conveniente".

Furukawa non ha snocciolato i piani precisi, pertanto non sappiamo come evolverà il servizio. Secondo alcuni giocatori, in ogni caso, mettere a disposizione anche i giochi per Game Boy e Nintendo 64 sarebbe una buona idea... Già che ci siamo, ricordiamo che Nintendo Switch Online può essere sottoscritto a 3,99 euro al mese, 7,99 euro a trimestre oppure a 19,99 euro all'anno. L'iscrizione famigliare annuale per 8 membri costa invece 34,99 euro.