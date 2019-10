Il Nintendo Live 2019 potrebbe essere cancellato per via di un tifone

L'account Twitter ufficiale del Nintendo Live 2019, manifestazione indetta dalla Grande N per mostrare alcuni dei suoi più importanti titoli in arrivo, ha informato gli utenti della probabile cancellazione dell'evento, per via della preoccupazione per un tifone in arrivo.

Si tratta del super tifone Hagibis, che è cresciuto in maniera impressionante nelle scorse ore, e che potrebbe colpire anche il Giappone nei prossimi giorni, anche se i report metereologici attuali fanno sapere che al momento è ancora troppo presto per determinare la traiettoria del tifone, e quali zone del Paese eventualmente saranno toccate.

La manifestazione avrebbe dovuto tenersi tra il 13 e il 14 Ottobre al Kyoto International Conference Center, ed erano previste novità per quanto riguarda Animal Crossing: New Horizons, Ring Fit Adventure, e Luigi's Mansion 3, che è in arrivo a fine mese. Se l'evento dovesse effettivamente essere cancellato, i partecipanti saranno informati sempre tramite Twitter, e chissà che Nintendo non decida di organizzare un Direct dell'ultimo minuto per non lasciare tutti a bocca asciutta.

Per il momento non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali in questo senso, ma le autorità e gli organizzatori naturalmente terranno d'occhio l'evolversi della situazione prima di decidere per la cancellazione dell'evento o se far svolgere quest'ultimo come da programma.