Il Nintendo Live 2019 si farà: confermato l'evento di Tokyo

Buone notizie per i fan di Nintendo che si trovano in Giappone, ma anche per quelli che aspettavano il Nintendo Live 2019 per saperne di più sui nuovi prodotti della Grande N: lo show alla fine si farà, nonostante le preoccupazioni per il maltempo.

Ancora in queste ore infatti c'è grande allarme in Giappone per via del tifone Hagibis, che negli ultimi giorno ha acquisito sempre più grandezza e nel weekend dovrebbe abbattersi sul Paese del Sol Levante, anche se sembra che la zona di Kyoto, dove dovrebbe svolgersi l'evento, non sarà toccata dalla tempesta.

Nintendo aveva fatto sapere che c'era il rischio che la manifestazione venisse cancellata proprio per via del maltempo, d'altronde la sicurezza viene sempre prima di tutto, ma un ultimo aggiornamento sulla situazione lascia invece filtrare un po' di ottimismo, e dunque lo show è stato confermato.

Il Nintendo Direct 2019 si terrà come programmato al Kyoto International Conference Center, anche se i cancelli apriranno alle 11 del mattino, un po' più tardi rispetto all'orario previsto, e in ogni caso l'organizzazione si è riservata la possibilità di cambiare ulteriormente il programma qualora dovessero arrivare brutte notizie dal fronte meteo.

Al Nintendo Live 2019 sarà presente il nuovo Animal Crossing, Luigi's Mansion 3 e tanti altri giochi, per cui restate sintonizzati sulle nostre pagine per tutti gli ultimi aggiornamenti sui titoli in questione.