Nintendo Live 2022 è ufficiale: Kyoto annuncia il grande evento

Dopo ben tre anni di assenza, legati ovviamente alla crisi pandemica, torna in presenza il grande evento Nintendo Live 2022, con un ricco programma autunnale.

La manifestazione targata Grande N si svolgerà tra 8 e 9 ottobre 2022 in quel di Tokyo. Per contenere i rischi di contagio da Covid-19, l'evento proporrà ingressi contingentati e biglietti assegnati tramite lotteria. Nel corso dell'evento, Nintendo proporrà competizioni, concerti, spettacoli e postazioni di gioco che consentiranno ai visitatori di testare con mano i più recenti titoli per Nintendo Switch.

Tra i grandi protagonisti di Nintendo Live 2022, spicca sicuramente Splatoon 3, che vedrà gli appassionati impegnati in un grande torneo. La data di uscita del variopinto sparatutto Nintendo, lo ricordiamo, resta al momento fissata al prossimo 9 settembre 2022. Anche Super Smash Bros Ultimate e Nintendo Switch Sports daranno vita ad agguerrite competizioni. Grandi concerti celebreranno inoltre i mondi di Splatoon e Animal Crossing, mentre ulteriori eventi speciali coinvolgeranno Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Maker 2. Nintendo promette ulteriori sorprese, ma al momento non sembra confermata la possibilità di assistere a nuovi reveal o annunci.



In attesa di saperne di più, invitiamo gli appassionati a prestare attenzione al rischio di incorrere in spoiler di Xenoblade Chronicles 3, in seguito alla rottura del Day One del gioco.