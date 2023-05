Il Nintendo Live 2023 ha una data: ci sarà Switch 2?

Poco dopo la cancellazione dell'E3 2023, Nintendo ha annunciato il Nintendo Live 2023, nuova edizione del suo evento che quest'anno si terrà a Seattle, negli Stati Uniti. Adesso sappiamo con certezza anche quando si svolgerà la kermesse.

La Grande N conferma infatti che il Nintendo Live 2023 si svolgerà dall'1 al 4 settembre al Seattle Convention Center, e nel corso dell'evento sono previsti video-gameplay dei giochi per Nintendo Switch oltre a diversi tornei, tantissimo merchandise in vendita ed anche performance live. Attraverso il sito ufficiale Nintendo, dal 31 maggio al 22 giugno 2023, è possibile inoltre registrarsi per essere selezionati in maniera casuale ed avere così un accesso gratuito ad una singola giornata dell'evento: per registrarsi è necessario avere minimo 18 anni ed essere in possesso di un account Nintendo.

Inaugurato nel 2018, il Nintendo Live è una grande organizzazione pensata dalla casa di Kyoto per celebrare i suoi brand e regalare intrattenimento per adulti, bambini e famiglie. Per la prima volta, inoltre, si terrò fuori dai confini nipponici per sbarcare negli Stati Uniti. Che dunque possa essere teatro di annunci importanti come ad esempio la tanto rumoreggiata Nintendo Switch 2? Non sembra proprio essere questo il caso: come spiegato anche tra le FAQ disponibili sul portale ufficiale, non è previsto alcun tipo di annuncio durante il Nintendo Live, che dunque non sarà teatro di un reveal di Nintendo Switch 2 o di qualunque altro gioco in sviluppo.

Insomma, a Seattle il prossimo settembre verrà celebrata Nintendo, ma a meno di clamorosi colpi di scena non aspettatevi sorprese di carattere hardware o software.