Nintendo Magazine 2023 summer: un'estate all'insegna di Zelda, Pikmin e Mario!

Siete pronti ad un'estate incredibile con Nintendo? Tra i giochi per Nintendo Switch usciti nel 2023 dimenticati ma da riscoprire e alcune delle produzioni in arrivo nel corso delle prossime settimane e non solo, Nintendo Switch continua ad avere una line-up da paura, come ribadito dalla stessa casa madre con il Nintendo Magazine 2023 summer.

A ridosso di pochissimi giorni dalla pubblicazione in pompa magna del seguito di Pikmin 3, di cui vi abbiamo parlato ampiamente nell'articolo che racconta il nuovo micromondo di Pikmin 4 su Nintendo Switch, la Grande N ha rilasciato una rivista digitale di cinquantaquattro pagine sulle uscite dell'ultimo periodo. L'estate non è mai stata così ricca di IP, come nel caso di Zelda Tears of the Kingdom che, pur essendo approdato nel mese di maggio, continua ad accompagnare i giocatori nel viaggio per le terre di Hyrule con il caldo estivo.

Ma le comparse nel Nintendo Magazine 2023 summer non finiscono qui: tra i giochi pubblicizzati da Nintendo troviamo anche Nintendo Switch Sports, Splatoon 3, Mario Kart 8, Pokémon Scarlatto e Violetto, Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG, senza considerare le varie presentazioni dallo spazio minore ma che comunque andranno a consolidare la line-up di Switch nei prossimi mesi. Dopo l'ultimo Nintendo Direct di fine giugno, la console ibrida ormai sempre più vicina al settimo anno di ciclo vitale continua ad avere in serbo grandi sorprese per i fan delle IP Nintendo.